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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» согласовал переход защитника Дуарте слухи

11 Января 2023 • 01:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Столичный «Спартак» близок к приобретению в свой состав парагвайского защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, 22-летний игрок в скором времени прибудет в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Сообщается, что соглашение футболиста с «красно-белыми» будет рассчитано до 2027 года.

Отметим, что Дуарте является воспитанником «Серро Портеньо» и нынешним капитаном коллектива, с которым игрок дважды становился чемпионом Парагвая. В футболе родного клуба Алексис провёл 107 матчей в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Серро Портеньо Алексис Дуарте
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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