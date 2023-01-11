Столичный «Спартак» близок к приобретению в свой состав парагвайского защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо».

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, 22-летний игрок в скором времени прибудет в Москву для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Сообщается, что соглашение футболиста с «красно-белыми» будет рассчитано до 2027 года.

Отметим, что Дуарте является воспитанником «Серро Портеньо» и нынешним капитаном коллектива, с которым игрок дважды становился чемпионом Парагвая. В футболе родного клуба Алексис провёл 107 матчей в рамках всех состязаний.