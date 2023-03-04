Литвинов оформил дубль в ворота «Урала»

Противостояние «Спартака» и «Урала» в 18-м туре РПЛ получается весьма результативным. Полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов стал автором дубля и позволил своей команде повторно отыграться. На 75-й минуте спартаковцы провели красивую комбинацию на подступах к воротам. Квинси Промес пяткой сыграл на Литвинова, и тот пробил в левую часть ворот. Счет стал 2:2.

В первом тайме Рай Влут реализовал 11-метровый, на что соперник ответил голом Руслана Литвинова на 45-й минуте. Эрик Бикфалви после перерыва снова вывел гостей вперед. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.