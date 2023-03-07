Николаев – о незасчитанном голе Соболева: «VAR всегда тебя потом сможет поправить»

Бывший арбитр FIFA Алексей Николаев прокомментировал незасчитанный гол спартаковца Александра Соболева, забитый в концовке встречи «красно-белых» с екатеринбургским «Уралом».

Специалист заявил, что та позиция, которую в момент инцидента занимал главный арбитр матча Виталий Мешков, не позволяла ему в полной мере мгновенно проанализировать произошедшее, при этом само падение со стороны выглядело достаточно серьёзным, несмотря на то, что столкнулись два игрока одной и той же команды.

Эксперт заявил, что в данном случае стоило продолжать игру.

«VAR всегда тебя потом сможет поправить, и всегда можно будет потом объяснить, посмотреть монитор и принять правильное решение», - сказал Николаев в эфире «Матч Премьер».