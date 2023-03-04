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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья, вероятно, «украл» победу у «Спартака»

04 Марта 2023 • 16:03 Комментировать (11)
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Субботний матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» завершился вничью со счётом 2:2. Незадолго до конца второго тайма мяч побывал в сетке ворот екатеринбургской команды (счёт мог стать 3:2), однако ещё до того момента Виталий Мешков дал свисток о нарушении правил в атаке.

Судя по повторам, нарушения правил против Ильи Помазуна не было – вратарь имел контакт не с соперником, а со своим партнёром.

ВАР проверял момент, но засчитать гол было нельзя, ведь мяч был отправлен в сетку уже после свистка Виталия Мешкова.

Напомним, что для Виталия Мешкова этот матч стал 200-м в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Виталий Мешков
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
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olegaksenov238
04 Марта 2023 в 16:45
Поздравляю Зенит с чемпионством! Вечное чемпионство!
старый ХЬЮ
04 Марта 2023 в 16:28
Впору начинать ныть на всю вселенную. ГАЗПРОМ опять приложил руку, админ ресурс дал команду придержать исключительных.
andi
04 Марта 2023 в 16:27
Просто газпром проплатил и тянет Зенит.
kostet
04 Марта 2023 в 16:12
Это карма называется, пока преступник будет играть.
wertygaz
04 Марта 2023 в 16:23
Это не карма, это Зенит очередной раз делают чемпионом…
kostet
04 Марта 2023 в 16:30
пук
wertygaz
04 Марта 2023 в 16:33
Ну да интеллекта не хватает ответить нормально. Конечно столица то культурная. Да и возможно понимаешь, что я прав. А пук у гос.корпорации на Северных потоках…
TEREX
04 Марта 2023 в 16:08
Один судья подарил победу, другой судья забрал победу. Токов футбол. По сути Спартак отскочил, забив шальной мяч с помощью рикошета.
Volk Odinochka
04 Марта 2023 в 16:06
Был чистый гол! Нахрена тогда ВАР если он не работает?
TEREX
04 Марта 2023 в 16:16
Вар вообще не должен был смотреть, поскольку свисток прозвучал еще до взятия ворот - таков регламент. А Селехов должен был получить красную карточку за снос игрока Урала в центре поля.
wertygaz
04 Марта 2023 в 16:24
Судья отобрал гол, нарушения не было. Зачем свистеть. О снос Селихова не был грубым, нет там красной…
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