Судья, вероятно, «украл» победу у «Спартака»

Субботний матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» завершился вничью со счётом 2:2. Незадолго до конца второго тайма мяч побывал в сетке ворот екатеринбургской команды (счёт мог стать 3:2), однако ещё до того момента Виталий Мешков дал свисток о нарушении правил в атаке.

Судя по повторам, нарушения правил против Ильи Помазуна не было – вратарь имел контакт не с соперником, а со своим партнёром.

ВАР проверял момент, но засчитать гол было нельзя, ведь мяч был отправлен в сетку уже после свистка Виталия Мешкова.

Напомним, что для Виталия Мешкова этот матч стал 200-м в Российской премьер-лиге.