Зеленов рассказал, почему «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов признался, что ошибочное решение арбитра Виталия Мешкова в моменте с отменённым голом Александра Соболева в матче с «Уралом» настолько очевидно, что клуб не станет обращаться в ЭСК РФС.

«Почему не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — сказал Зеленов, слова которого передаёт «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок между командами из Москвы и Екатеринбурга завершился со счётом 2:2.

«Красно-белые» на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, занеся в свой актив 37 очков после 18 туров.