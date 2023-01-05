Джикия: «Уверен, что мы увидимся с Абаскалем в январе»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил уверенность в том, что нынешний наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не покинет команду зимой.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

«Мы получили от тренерского штаба программу, которую надо выполнить в отпуске. Убеждён, в январе мы увидимся», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Ранее испанский специалист работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».