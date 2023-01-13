Рианчо: «Отсутствие Промеса на сборах — большая потеря для «Спартака»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о пропуске сбора «красно-белых» Куинси Промесом.

«Отсутствие Промеса на сборах — большая потеря для «Спартака». Он отличный игрок. Лучшие всегда должны быть с командой», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Напомним, что ранее пресс-служба «красно-белых» рассказала о просьбе нидерландца об индивидуальных тренировках из-за личных обстоятельств.

В текущей кампании на счету Куинси 23 матча в футболке «красно-белых», в которых он забил 17 мячей при шести результативных передачах.