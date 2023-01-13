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Рианчо: «Отсутствие Промеса на сборах — большая потеря для «Спартака»

13 Января 2023 • 18:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о пропуске сбора «красно-белых» Куинси Промесом.

«Отсутствие Промеса на сборах — большая потеря для «Спартака». Он отличный игрок. Лучшие всегда должны быть с командой», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Напомним, что ранее пресс-служба «красно-белых» рассказала о просьбе нидерландца об индивидуальных тренировках из-за личных обстоятельств.

В текущей кампании на счету Куинси 23 матча в футболке «красно-белых», в которых он забил 17 мячей при шести результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Куинси Промес
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