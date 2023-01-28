В «Спартаке» высказались о возможном появлении Промеса на сборах

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном появлении нидерландского нападающего Куинси Промеса на сборе в Турции, который пройдёт с 14 по 20 февраля.

По словам Зеленова, в настоящий момент Промес готовится индивидуально, но когда он сможет присоединиться к команде, клуб сразу же об этом сообщит.

«Промес продолжает подготовку индивидуально — в соответствии с графиком, который установлен тренерским штабом. Как только Промес сможет присоединиться к команде, он это сделает», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 31-летний футболист пропустил первый тренировочный сбор «Спартака», который проходил в ОАЭ.

В текущем сезоне Промес провёл в составе «красно-белых» 23 матча, забив 17 голов и отдав семь результативных передач.