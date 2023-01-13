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Агент Барбоза высказался о возможном трансфере Тавареша в «Спартак»

13 Января 2023 • 17:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Известный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

«Я знаю этого игрока. Это хороший и молодой защитник. Он перспективный футболист, но я сомневаюсь, что в ближайшее время он начнёт сразу играть в «Спартаке», — заявил агент в интервью«Спорт-Экспрессу».

По его мнению, такая сделка может стать хорошим вложением для московской команды, в то время как сам футболист сможет получить игровую практику после тяжёлой травмы и малого количества времени, предоставляемого в «Бенфике».

Отметим, что в нынешнем сезоне молодой защитник не провёл ни одной игры в составе лидера португальского первенства. В прошлом сезоне Тавареш выступал на правах аренды за швейцарский «Базель».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паулу Барбоза Томаш Тавареш
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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