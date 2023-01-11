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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Отлично отдохнул во время отпуска, набрался сил»

11 Января 2023 • 14:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своём отпуске, а также о том, как прошёл медосмотр в московском клубе перед началом зимних сборов.

«Медосмотр прошёл удачно — всё в порядке. Отлично отдохнул во время отпуска и набрался сил», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провёл за «Спартак» 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

После 17 туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков. Сейчас в чемпионате России продолжается зимняя пауза, которая завершится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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