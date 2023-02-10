Джикия поделился эмоциями от победы в Зимнем кубке РПЛ

Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе «красно-белых» в Зимнем кубке РПЛ.

«Понятно, что приятно, выиграли кубок. Но сегодня мы что-то наигрывали, что-то получилось, что-то нет. Все идёт своим чередом», — приводит слова защитника российской сборной издание «РБ Спорт». Также Джикия отметил, что у коллектива становится больше взаимопонимания с новичками команды.

Напомним, что «Спартак» стал победителем Зимнего кубка РПЛ, оказавшись сильнее «Ростова», «Краснодара» и «Сочи», который был обыгран сегодня, 10 февраля. В таблице Российской премьер-лиги «красно-белые» находятся на первой строчке, отставая от «Зенита» на шесть очков.