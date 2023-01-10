Рианчо — о Глушакове в «Спартаке»: «Это звучит как шутка»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении Дениса Глушакова в состав «красно-белых».

«Возможное возвращение Глушакова в «Спартак»? Это просто смешно. Это звучит как шутка», — цитирует слова испанского специалиста Legalbet.

Напомним, что недавно экс-футболист российской сборной покинул подмосковные «Химки». В составе «Спартака» Глушаков провёл шесть лет, выиграв в 2017 году последнее для клуба чемпионство. В 173 матчах в футболке «красно-белых» полузащитник отметился 23 забитыми мячами.

В текущем розыгрыше Российской премеьр-лиги на его счету один гол в 14 встречах.