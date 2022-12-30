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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера верит, что Россия обязательно вернётся в еврокубки

30 Декабря 2022 • 20:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что РФС принял верное решение по поводу возможного перехода в АФК.

«РФС принял решение, которое даёт надежду на то, что проблема может решиться. Переход в АФК на пользу российскому футболу точно не пойдёт», - цитирует итальянца «РБ Спорт». Каррера верит, что Россия обязательно вернётся в еврокубки.

Напомним, что 30 декабря национальный футбольный союз организовал заседание исполкома. На заседании было решено отложить вопрос о переходе в АФК и создать с УЕФА рабочую группу по возвращению российских команд в европейские соревнования, в которых они не участвуют с февраля 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Массимо Каррера Переход РФС в АФК
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