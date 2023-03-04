Канчельскис: «Для «Спартака» каждая игра в РПЛ - это финал»

Экс-нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Андрей Канчельскис высказался о первом матче московского «Спартака» в Премьер-лиге после зимнего перерыва. Противостоять «красно-белым» будет екатеринбургский «Урал».

Канчельскис в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что ждет от этого матча результативного футбола. По его мнению, гостям будет тяжело зацепиться за очки в Москве.

«Для «Спартака» сейчас каждая игра в РПЛ как кубковая - ошибаться нельзя. Учитывая, что отрыв от «Зенита» всего шесть очков, каждый матч - это финал», - добавил эксперт.

Матч пройдет сегодня, 4 марта, и начнется в 14:00 мск