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Бушманов: «Третий гол «Спартака» был абсолютно чистым, судья ошибся, не засчитав его» эксклюзив

04 Марта 2023 • 17:41 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
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Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матча с «Уралом».

- Как вам игра «Спартака» в матче с «Уралом»? Разочарованы?

- Да нет. Я бы так не сказал. «Спартак» играл неплохо, учитывая, что погода внесла коррективы. Поле было тяжелое. Мокрый снег. И соперник очень непростой. «Урал» находится в хорошей форме. Он давно не проигрывает ни в чемпионате, ни в Кубке. Поэтому с учетом этих факторов, «Спартак» играл неплохо и заслуживал победы. Непонятно, почему отменили третий гол.

- Насколько ожидаемы были сложности «Спартака» в матче с екатеринбуржцами?

- Стоило ожидать, что матч будет тяжелейшим для обеих команд. Бросилось в глаза отсутствие Джикии. Плюс Чернов получил травму в начале матча. То есть, из игры выпали два центральных защитника, и это, безусловно, повлияло на результат.

- Как вам игра «Спартака» в нападении?

- Погода и соперник не позволили хорошо сыграть. «Урал» показал очень сильный футбол. При этом «Спартак» все-таки создавал моменты. Великолепный мяч забил Литвинов. Второй. Ребята разыграли суперкомбинацию. И третий гол был абсолютно чистый. Там была ошибка судьи, который свистнул раньше времени. Поэтому гол пришлось отменить. Но там не было никаких нарушений. В концовке «Спартак» давил очень серьезно. Мог забить еще, но не получилось.

- Вам не показалось, что Соболев вышел поздновато?

- Можно быть. Но мы не знаем, в каком он состоянии и сколько готов был отыграть. Тренеру виднее. Соболев пропустил кубковые встречи. Николсон тоже не играл против «Локомотива». В этом смысле они в одинаковом состоянии.

- Соболев понравился по игре?

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- Ему надо набирать кондиции. Было видно, что он не сразу вошел в игру. Были у него необязательные потери.

- В Кубке России у «Спартака» могут возникнуть проблемы с прохождением «Урала»?

- Сегодняшний матч показал, что соперник очень достойный. «Красно-белым» будет непросто.

- Погодные условия там будут лучше.

- Первый матч через десять дней, и никто не знает, какая будет погода. А ответная игра будет в Екатеринбурге. В любом случае независимо от погоды будет два интереснейших матча, потому что «Урал» мне сейчас очень нравится.

- Эта ничья помешает «Спартаку» поучаствовать в золотой гонке?

- Пока рано говорить. Состоялась только первая игра. Да, потеряны очки, которые «Спартак» рассчитывал набрать. Но я думаю что «Зенит» тоже будет терять очки.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Евгений Бушманов
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