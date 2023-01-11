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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прудников — про Абаскаля: «Нужны победы, а всё остальное простится»

11 Января 2023 • 12:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился мнением об игре московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что минувшим летом «красно-белых» возглавил 33-летний тренер Гильермо Абаскаль. После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Прудников считает, что испанский специалист хорошо справляется со своими обязанностями.  

«Все кричат про «спартаковский» футбол, но поколения меняются. Всем, в первую очередь, нужен результат. Абаскаль его даёт. Нужны победы, а всё остальное простится», — приводит слова Прудникова Sport24.

Свой следующий матч в рамках Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт 4 марта против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Прудников Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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