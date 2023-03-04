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Ганчаренко - о «Спартаке»: «Настраиваемся, что любого соперника можно обыгрывать»

04 Марта 2023 • 13:56 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Говорили, что такая большая пауза навредит «Уралу», так как команда набрала неплохой ход. Вот сейчас по кубковым матчам как оцените физическое состояние и игру команды?

- Физически и эмоционально мы хорошо смотрелись в этих матчах с «Ростовом». Поэтому какого-то повода для недовольства нет у нас. Но другое дело, что в любом случае будет сидеть в голове, что это «Спартак», что это уже чемпионат. По крайней мере, я считаю, что мы хорошо готовы.

- Трижды в ближайшем месяце вам играть со «Спартаком». Как вам такая суперсерия?

- Тут так или иначе попадешь с кем-то, что будешь играть три раза подряд. Вот «Крылья» - «Динамо». Это нормальная ситуация. Может быть, тяжеловато будет говорить о третьем матче, но он будет далеко, в апреле. Два матча сыграть - не является для нас большой проблемой.

- Кулаков и Мишкич сегодня не в старте. Назовите, пожалуйста, причину.

- В старте другие люди. У нас есть обойма, мы должны варьировать как-то состав, чтобы многие чувствовали игровой ритм, поэтому приняли такое решение.

- Восемь матчей без поражений в чемпионате у «Спартака», семь - у вас, учитывая ваши кубковые матчи, 13 без поражений. При каких обстоятельствах сегодня вас может удовлетворить ничья?

- На самом деле мы особо не разделяем кубковые матчи, чемпионат, мы стараемся так делать, поэтому неважно, какая серия, важно, чтобы мы не думали о том, что какие-то серии были вчера. Предельная концентрация и вся энергия направлены на сегодняшнюю игру и все моменты, которые будут.

- «Урал» на победу сегодня сыграет?

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- Мы, по крайней мере, настраиваем, что любого соперника можно обыгрывать и с любым можно играть на победу.

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Спартак Москва Урал Виктор Ганчаренко
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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