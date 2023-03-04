Спорное решение арбитра останавливает «Спартак»! Гол Соболева отменён – «Урал» увёз ничью

Московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся четвёртого марта на стадионе «Открытие Арена».

Перед матчем букмекеры и аналитики почему-то в один голос называли фаворитом хозяев. Откровенно говоря, такая однозначная трактовка ещё до старта игры казалось странной, ведь «Урал» в отличной форме и разобрался с «Ростовом» в Кубке России. Доставлять проблемы «красно-белым» «шмели» начали сразу. Спокойно посмотрели за владением «Спартака» и стали строить свою игру.

Первый момент, правда, создали гости: неаккуратный подкат Влута срубил Игнатова и доставил мяч до Промеса. Куинси оказался прямо перед воротами Помазуна и мощно пробил, но Илья откровенно выручил команду. А затем исправился и Влут. Гогличидзе выполнил прострел на Каштанова, которому с нарушением правил помешал пробить Дуарте. Долго арбитры смотрели эпизод, в итоге указав на 11-метровую отметку.

К мячу подошёл как раз Рай Влут и пробил без шансов для Селихова, отправив мяч и голкипера по разным углам – 0:1. «Спартак» долго готовил ответ, активизировавшись под конец первого тайма. Сначала чудом не забил Николсон, на которого Денисов набросил с угла вратарской. Шамар бил вроде наверняка, но опустил мяч на сетку. Руслан Литвинов же был менее милосреден.

Роман Зобнин с линии штрафной площади нанёс обводящий удар – Илья Помазун в эффектном броске отбил в сторону. Пруцев взял подбор, обыграл Лео Гогличидзе и отпасовал на Литвинова. Руслан из-за пределов штрафной нанёс мощнейший удар по воротам, мяч задел Мингияна Бевеева и залетел в сетку – 1:1. «Урал» выдержал «красно-белый» натиск, осмотрелся и на исходе часа игрового времени разразился контратакой.

Мингиян Бевеев с правого края бросил в прорыв Юшина, тот ускорился и прострелил точно на Бикфалви. Эрик набежал, воспользовался ошибкой обороны и спокойно отправил мяч в сетку – 1:2. «Спартак» через 10 минут ответил бомбардирским подвигом Литвинова. Руслан сначала разыграл «стенку» с Промесом, потом с Мартинсом (тот отдал пяткой) и расстрелял Помазуна с близкой дистанции, оформив дубль – 2:2.

Решающий же гол за пять минут до конца матча оформил Соболев. Помазун на выходе столкнулся с Филипенко, мяч отскочил к Александру, которому лишь оставалось попасть в пустые ворота. Форвард справился и, казалось, что «Спартак» всё-таки дожал соперника, но нет – случилась долгая пауза, просмотр эпизода и отмена чистого (вроде бы) гола за фол Мартинса, якобы помешавшего голкиперу. Ничья в матче «Спартака» и «Урала».