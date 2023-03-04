Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спорное решение арбитра останавливает «Спартак»! Гол Соболева отменён – «Урал» увёз ничью

04 Марта 2023 • 16:02 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга сыграли в рамках чемпионата России. Матч 18-го тура РПЛ состоялся четвёртого марта на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва2:2Урал
  29'Влут Рай (0:1)
(1:1) Литвинов Руслан45'  
  64'Бикфалви Эрик (1:2)
(2:2) Литвинов Руслан75'  
Селихов АлександрДенисов ДаниилЧернов Никита 15' (Маслов Павел ( 15'  57') Дуарте Алексис  28' 74' (Зиньковский Антон ( 74') Хлусевич Даниил 59' (Соболев Александр Сергеевич ( 59') Пруцев Данил  90'Литвинов РусланЗобнин РоманИгнатов Михаил 74' (Мартинс Кристофер ( 74') Николсон Шамар 59' (Тавареш Томаш ( 59') Промес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилБальде Диао КейтаКлассен ЛеонМелёшин ПавелВолков МихаилРыбус МацейМаксименко Александр
Помазун ИльяБевеев МингиянФилипенко ЕгорИллой-Айет ЭммерсонГогличидзе Лео  67' 78' (Бегич Сильвие ( 78') Ранджелович Лазар 62' (Мишкич Даниэль ( 62') Сунгатулин Фаниль 62' (Юшин Александр ( 62') Бикфалви Эрик 90' (Татаринов Евгений ( 90') Влут Рай  19'Егорычев АндрейКаштанов Алексей
Запасные: Мосин ЕгорБаклов ОлегКулаков ДенисМамин АртёмЖелезнов Юрий
04 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Перед матчем букмекеры и аналитики почему-то в один голос называли фаворитом хозяев. Откровенно говоря, такая однозначная трактовка ещё до старта игры казалось странной, ведь «Урал» в отличной форме и разобрался с «Ростовом» в Кубке России. Доставлять проблемы «красно-белым» «шмели» начали сразу. Спокойно посмотрели за владением «Спартака» и стали строить свою игру.

Первый момент, правда, создали гости: неаккуратный подкат Влута срубил Игнатова и доставил мяч до Промеса. Куинси оказался прямо перед воротами Помазуна и мощно пробил, но Илья откровенно выручил команду. А затем исправился и Влут. Гогличидзе выполнил прострел на Каштанова, которому с нарушением правил помешал пробить Дуарте. Долго арбитры смотрели эпизод, в итоге указав на 11-метровую отметку.

К мячу подошёл как раз Рай Влут и пробил без шансов для Селихова, отправив мяч и голкипера по разным углам – 0:1. «Спартак» долго готовил ответ, активизировавшись под конец первого тайма. Сначала чудом не забил Николсон, на которого Денисов набросил с угла вратарской. Шамар бил вроде наверняка, но опустил мяч на сетку. Руслан Литвинов же был менее милосреден.

Роман Зобнин с линии штрафной площади нанёс обводящий удар – Илья Помазун в эффектном броске отбил в сторону. Пруцев взял подбор, обыграл Лео Гогличидзе и отпасовал на Литвинова. Руслан из-за пределов штрафной нанёс мощнейший удар по воротам, мяч задел Мингияна Бевеева и залетел в сетку – 1:1. «Урал» выдержал «красно-белый» натиск, осмотрелся и на исходе часа игрового времени разразился контратакой.

Мингиян Бевеев с правого края бросил в прорыв Юшина, тот ускорился и прострелил точно на Бикфалви. Эрик набежал, воспользовался ошибкой обороны и спокойно отправил мяч в сетку – 1:2. «Спартак» через 10 минут ответил бомбардирским подвигом Литвинова. Руслан сначала разыграл «стенку» с Промесом, потом с Мартинсом (тот отдал пяткой) и расстрелял Помазуна с близкой дистанции, оформив дубль – 2:2.

Решающий же гол за пять минут до конца матча оформил Соболев. Помазун на выходе столкнулся с Филипенко, мяч отскочил к Александру, которому лишь оставалось попасть в пустые ворота. Форвард справился и, казалось, что «Спартак» всё-таки дожал соперника, но нет – случилась долгая пауза, просмотр эпизода и отмена чистого (вроде бы) гола за фол Мартинса, якобы помешавшего голкиперу. Ничья в матче «Спартака» и «Урала».

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
04 Марта 2023 в 16:28
Мешков исправно из года в год отрабатывает деньги, дает нужный результат, тормозит конкурентов Газпром редко честно побеждает. Поэтому Зенит не любят даже работники Газпрома. Один город, и постоянный пиар от Газпромовского телеканала. Пытаются создать антураж, и видимость популярности клуба.
Volk Odinochka
04 Марта 2023 в 16:07
Украли победу Спартака!!! Мешков тридвараз!!!
8891SM
04 Марта 2023 в 16:06
мешку пожизненный бан
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
2
2
1.53 4.40 6.20
Видео
30 мин
Зенит Зенит
Пари НН Пари НН
1
0
1.21 7.40 13.00
Видео
30 мин
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
1
0
1.97 3.90 3.60
Видео
04.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.12 3.70 3.35
Видео
05.03.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.70 4.30
Видео
05.03.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.45 4.80 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
16:58 · Россия. Премьер-лига
​На первый матч «Спартака» с Fan ID пришло всего 4,5 тысячи фанатов
16:56 · Россия. Премьер-лига
Чудо-гол Малкома со штрафного позволил «Зениту» повести в игре с «Пари НН»
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» со стандарта забил быстрый гол в ворота «Оренбурга»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Судья ошибся, не засчитав гол «Спартака» в концовке»
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Федун похвалил Ганчаренко
16:50 · Россия. Премьер-лига
Глушаков прокомментировал своё отсутствие в матче с «Зенитом»
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Федун не стал комментировать судейство после осечки «Спартака»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Боевая ничья «Спартака» с «Уралом» feat. Мешков - видео видео
16:42 · Россия. Премьер-лига
​У Федуна спросили, будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
«Судья отнял чистый гол у «Спартака» — Игорь Федотов
16:39 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Жду открытую игру, потому что мы тоже здесь не приехали искать ничью»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Задание - порадовать болельщиков, руководство клуба, чтобы мы показали силу «Ахмата»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Юран — о Fan ID: «Сказали сделать — сделал»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Горлов объяснил, почему Глушаков не сыграет с «Зенитом»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Нужно понять, насколько действительно Ренан понял все требовани»
Все новости
Рекомендуем