Хаджи - о матче «Спартак» - «Урал»: «Игра будет тяжёлой»

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи порассуждал о завтрашнем домашнем матче «красно-белых» в РПЛ, в котором команда Гильермо Абаскаля встретится с крепким «Уралом», возглавляемым Виктором Ганчаренко. По мнению эксперта, лёгкой прогулки завтра хозяевам встречи ждать не стоит – «Урал» способен преподнести неприятный сюрприз.

«Урал» сейчас очень неплоха команда, обученная, весёлая, ничего не боится. Очень хорошо идут под руководством Ганчаренко, будет тяжёлый матч. У «Спартака» неоспоримое преимущество – домашний стадион, однако в защите наблюдается несыгранность», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Команды откроют завтрашний игровой день в РПЛ, встреча стартует в 14:00. Место действия – московский стадион и дом «Спартака» – «Открытие Арена».