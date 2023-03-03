Гладилин не считает «Спартак» фаворитом в завтрашней игре с «Уралом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «красно-белых» одержать завтра победу над «Уралом» в рамках 18 тура чемпионата России.

«Клуб из Екатеринбурга показал, что он хорошо подготовлен, а у «Спартака» пока не всё отлажено - есть проблемы с реализацией моментов, много технического брака. Думаю, завтра будет очень сложная игра», - заявил Гладилин «Газете.Ру».

Команды, напомним, встретятся в рамках РПЛ на газоне «Открытие Арены» 4 марта в 14:00, время московское.

Ранее и «Спартак» и «Урал» одолели не самых простых соперников в Кубке России и сыграют друг с другом в рамках этого турнира в середине марта.

Напомним, что РПЛ вернулась на стадионы России после долгой зимней паузы 3 марта. Прямо сейчас продолжается первый весенний матч, в котором бьются аутсайдеры лиги – в Воронеже «Факел» принимает «Химки». Пока в этой «игре за шесть очков» равенство – 1:1.