Кински назвал лучшего тренера в истории российского футбола

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о том, кто является лучшим тренером в истории российского футбола.

По мнению чешского голкипера, таковым можно назвать экс-наставника «Спартака» и сборной России Олега Романцева.

«Олег Романцев — лучший тренер в истории российского футбола. Я даже застал его за работой в «Сатурне», — цитирует Кински «Чемпионат».

Напомним, что на посту наставника «Спартака» Романцев восемь раз выигрывал чемпионат России, а также становился чемпионом СССР. Последней должностью именитого специалиста была работа тренером-консультантом в московском клубе, которую он покинул в 2012 году.