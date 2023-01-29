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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кински назвал лучшего тренера в истории российского футбола

29 Января 2023 • 10:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о том, кто является лучшим тренером в истории российского футбола.

По мнению чешского голкипера, таковым можно назвать экс-наставника «Спартака» и сборной России Олега Романцева.

«Олег Романцев — лучший тренер в истории российского футбола. Я даже застал его за работой в «Сатурне», — цитирует Кински «Чемпионат».

Напомним, что на посту наставника «Спартака» Романцев восемь раз выигрывал чемпионат России, а также становился чемпионом СССР. Последней должностью именитого специалиста была работа тренером-консультантом в московском клубе, которую он покинул в 2012 году.   
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сатурн Олег Романцев Антонин Кински
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