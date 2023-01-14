Кечинов не очень доволен последним подписанием «Спартака»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов прокомментировал самое свежее подписание московского «Спартака». Напомним, вчера «красно-белые» заключили контракт с защитником из Парагвая Алексисом Дуарте.

«Моя позиция такова, что если и брать игроков, то лучше пусть это будут свои молодые игроки. И желательно, воспитанники клубной академии, которые должны набираться опыта, ибо серьёзных турниров «Спартаку», кроме внутренних, не вижать в ближайшее время», - уверяет эксперт порталу Rusfootball.

Кечинов добавил, что совсем ничего не знает о Дуарте, который приехал из латиноамериканской страны.