Мозес дал 100-процентный прогноз на матч «Спартак» - «Урал»

Нигерийский легионер «Спартака» Виктор Мозес пообщался с журналистом «Чемпионата». Во время разговора корреспондент поинтересовался, когда планируется возвращение полузащитника на поле.

«Не знаю, когда вернусь на поле. Только время покажет. «Спартак» сегодня победит «Урал». Уверен на 100%», - сказал 32-летний футболист.

Напомним, что Мозес перешел в московский клуб летом 2021 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Виктор провел четыре матча за «народную команду», в которых отметился двумя забитыми мячами.