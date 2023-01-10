Мостовой: «За карьеру я столько видел комбинаций на сборах, которые потом не работали»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой снова прокомментировал то, что спартаковец Куинси Промес пропустит с командой первой межсезонный сбор.

«Наигрывание связей на сборах? В своей карьере я видел много наигранных связей на сборах, которые почему-то не работали в официальных встречах. Значения этому я не придаю», - цитирует Мостового Rusfootball.

Он добавил, что проблем с подготовкой к возобновлению у такого профессионала как Промес возникнуть не должно, ведь он будет приводить себя в хорошую физическую форму в Москве.

Напомним, о том, что Промес не отправится со «Спартаком» на первый сбор стало известно сегодня. Одной из причин того, что нидерландец останется в Москве, называются проблемы со здоровьем.