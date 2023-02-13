Павлюченко — о Соболеве: «Пускай падает и разговаривает, главное, чтобы приносил пользу «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о нападающем «красно-белых» Александре Соболеве.

Павлюченко заявил, что не хочет обсуждать поведение Соболева, так как самое главное для игрока — приносить пользу команде своими действиями на футбольном поле.

«Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл за «Спартак» 22 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

После 17 туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.