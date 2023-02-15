Павлюченко: «Когда Абаскаль пришёл в «Спартак» все смеялись, а потом очень быстро переобулись»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость о том, что московский клуб продлил контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем до 2025 года.

Павлюченко отметил, что ему нравится игра «красно-белых» под руководством испанского наставника, поэтому считает такое решение руководства «Спартака» правильным.

«Когда Абаскаль приходил в «Спартак», то говорили: «кто, куда, зачем?» Все смеялись. Потом, когда появился результат и рисунок игры, все очень быстро переобулись», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» расположились на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.