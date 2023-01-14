Бушманов: «Рассказов – неплохой футболист, а Мевля был неудачным трансфером»

Бывший игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов оценил перспективы Николая Рассказова и Михи Мевли на фоне отсутствия на первом сборе «красно-белых».

«Мне кажется, что Рассказову уже нужно искать новую команду. Николай – неплохой футболист, думаю, он может пригодиться любой команде в РПЛ и будет востребован. Что касается Мевли, то это был неудачный трансфер», — заявил специалист, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Бывший тренер молодёжной сборной России считает, что Рассказов не смог закрепиться в основе «Спартака» из-за серьёзной конкуренции, в то время как словенец просто не подходит под футбол Гильермо Абаскаля, провалив все матчи в футболке москвичей.

Напомним, что Николай Рассказов может покинуть столичный клуб. В нынешнем сезоне на его счету всего четыре матча в рамках Российской премьер-лиги. Миха Мевля переехал в Москву из «Аланьяспора» в сентябре прошлого года, отметившись таким же количеством матчей в чемпионате.