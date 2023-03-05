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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» отказались комментировать судейство в матче с «Уралом», клуб не будет подавать жалобу в ЭСК

05 Марта 2023 • 19:30 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о судействе в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Игра тяжелая, соперник упорный. Судейство комментировать не буду, пусть моменты разберет судейский комитет. В целом, на мой взгляд, ничего экстраординарного, за исключением момента с отмененным голом. Гол отменили не по делу», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Функционер добавил, что «Спартак» не планирует обращаться в экспертно-судейскую комиссию, пусть там сами разбирают эпизод с незасчитанным в концовке матча голом.

В 19-м туре «красно-белые» примут на своем поле «Факел», встреча пройдет 11 марта, начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Евгений Мележиков
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