​Федун похвалил Ганчаренко

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча московской команды против «Урала». Как известно, «красно-белые» не смогли обыграть «шмелей» - игра чемпионата России завершилась со счётом 2:2.

«Матч был неплохой. Ганчаренко умеет строить команды. «Урал» очень хорошо выглядит. Очень цепкая команда, с такими очень тяжело играть», - высказался Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Урал» на текущий момент располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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