Гладилин высказался о пропуске сборов «Спартака» Промесом

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о пропуске сборов «красно-белых» Куинси Промесом.

«Конечно, это плохо для команды и для Куинси. На последнем сборе всегда наигрывается стартовый состав, поэтому желательно, чтобы Промес там был. После такого большого перерыва необходимо сыграться с командой и не важно, в какой футболист форме и какого он уровня», — заявил экс-футболист «Спартака» в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Гладилин считает, что Промес будет находиться в хороших физических кондициях после возобновления сезона, однако тренерский штаб «красно-белых», по мнению эксперта, может оставить нидерландца на скамейке запасных в первых играх после возвращения Премьер-лиги. Тем не менее Валерий считает, что возникшая ситуация не повлияет на уровень московского клуба.

Напомним, что Куинси Промес пропускает зимние сборы «Спартака» по личным причинам. Первый матч во второй половине сезона «красно-белые» проведут против «Локомотива» 22 февраля в рамках Фонбет Кубка России.