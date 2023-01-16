Агент Барбоза: «Спартак» берёт Тавареша на перспективу, он поможет команде»

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов арендовать 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

По мнению Барбозы, Тавареш — отличный молодой игрок, способный помочь «красно-белым», которых возглавляет Гильермо Абаскаль, ранее работавший с португальцем в «Базеле».

«Абаскаль знает его по совместной работе в «Базеле», это будет его трансфер. Думаю, «Спартак» берёт Тавареша на перспективу. Он сможет помочь команде», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Тавареша с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Португалии в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник не провёл в составе «Бенфики» ни одного официального матча, так как продолжает восстанавливаться от травмы. В минувшем розыгрыше чемпионата Швейцарии футболист принял участие в 18 играх «Базеля», отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.