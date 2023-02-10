Зобнин прокомментировал победу в Зимнем кубке РПЛ

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о выступлении «красно-белых» на Зимнем кубке РПЛ.

«Большого значения титулу не придаём. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит», — заявил полузащитник российской сборной в интервью «Чемпионату». По словам Зобнина, команда активно проводит тренировки, результат чего будет показан во второй половине сезона. Игрок отметил, что все футболисты работают с большим желанием.

Напомним, что «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая «Зениту» шесть баллов. В Зимнем кубке РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее «Краснодара», «Сочи» и «Ростова».