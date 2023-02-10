Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин прокомментировал победу в Зимнем кубке РПЛ

10 Февраля 2023 • 23:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о выступлении «красно-белых» на Зимнем кубке РПЛ.

«Большого значения титулу не придаём. Это товарищеские игры. С точки зрения того, что мы победили, в плане психологии это хорошо. Но это товарищеский турнир, он особо ничего не значит»,  — заявил полузащитник российской сборной в интервью «Чемпионату». По словам Зобнина, команда активно проводит тренировки, результат чего будет показан во второй половине сезона. Игрок отметил, что все футболисты работают с большим желанием.

Напомним, что «Спартак» находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая «Зениту» шесть баллов. В Зимнем кубке РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее «Краснодара», «Сочи» и «Ростова».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Февраля
23:09 · Россия. Премьер-лига
Зобнин прокомментировал победу в Зимнем кубке РПЛ
23:01 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали соперников на третьем сборе команды
22:51 · Россия. Премьер-лига
Тихонов отреагировал на переход Глушакова в «Пари НН».
22:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия поделился эмоциями от победы в Зимнем кубке РПЛ
22:39 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о сильных сторонах Чалова
22:35 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о трансфере Глушакова
22:30 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, что думает о переходе Глушакова в «Пари НН»
22:27 · Россия. Премьер-лига
В «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к Сперцяну
22:16 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» весной обязательно поборется с «Зенитом»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Джикия оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Страшновато за такой «Спартак», впечатляюще выглядит»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Забываем о победе и двигаемся дальше»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов уверен, что Дзюба усилит «Локомотив»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Бердыев сделал прогноз, когда «Сочи» станет «бердыевским»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Известный теннисит рассказал, почему сходил на матч «Зенита» на сборах
Все новости
Рекомендуем