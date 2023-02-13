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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов рассказал, почему «Спартак» оперативно подписал новый контракт с Абаскалем

13 Февраля 2023 • 19:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мыслями о продлении контракта «Спартака» с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Полагаю, на сделку повлияла и шумиха с интересом к Абаскалю от «Севильи». Но обычно так и делается, когда нужно переподписать контракт с игроком или тренером. Поэтому «Спартак» перестраховался и подписал долгосрочное соглашение», - цитирует Абаскаля «РБ Спорт».

Напомним, что Гильермо Абаскаль – 33-летний испанский тренер, пришедший в «Спартак» прошлым летом. При нём «красно-белые» идут вторыми в РПЛ и ещё могут побороться за  чемпионство, уверены многие футбольные знатоки и эксперты.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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