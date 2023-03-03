Аршавин: «Когда Промес уладит проблемы в Нидерландах, получит гражданство РФ»

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о лидере атаки «Спартака» Квинси Промесе.

«Даже вопрос не стоит об этом, Квинси заслуживает российский паспорт, но юридические нормы пока не дают это сделать. И так как в России скандалов у него не было, я думаю, он получит паспорт после того, как уладит свои проблемы», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Пока что нидерландец не может претендовать на российской гражданство – на его родине продолжают рассматривать уголовные дела с его участием. По недавним сообщениям от пресс-службы «Спартака», одно из дел практически завершено, а по второму Промес не является подозреваемым.