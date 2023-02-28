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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо назвал еврокубок, который может выиграть «Спартак»

28 Февраля 2023 • 21:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо предположил, что «красно-белые» смогут в будущем завоевать Кубок Лиги конференций УЕФА. Разумеется, это возможно будет только тогда, когда российские клубы снова смогут играть в еврокубках.

«Лигу конференций «красно-белые» могли бы выиграть при удачном стечении обстоятельств. А что касается Лиги чемпионов и Лиги Европы — нет. Эти турниры слишком сложны, они под силу только топ-клубам», - заявил Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что российские команды не участвуют в турнирах под эгидой УЕФА по политическим причинам уже ровно год – с конца февраля прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Лига конференций
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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