«Спартак» на протяжении всего первого тайма пытался распечатать ворота «Урала». На 30-й минуте вовсе гости вышли вперед, реализовав пенальти (отличился Рай Влут). А вот перед свистком на перерыв «красно-белые» добились своего. Затяжная атака завершилась ударом из-за дуги штрафной от Руслана Литвинова. Защитник на траектории полета мяча пытался помешать, но только помог сопернику попасть под перекладину. Счет в матче «Спартак» - «Урал» стал 1:1.

Видео голевого момента представлено ниже.