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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Урала» Помазун — о подготовке ко второй части сезона: «Мы воссоединились с Ганчаренко, всё идёт супер»

20 Января 2023 • 10:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Вратарь «Урала» Илья Помазун поделился ожиданиями от возобновления матчей РПЛ. Напомним, что зимний перерыв в чемпионате России завершится весной. Свой следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт 4 марта против «Спартака». Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 17 туров «Урал» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 21 набранное очко. 26-летний голкипер выразил надежду на то, что подъём команды на этом не остановится.

«Мы воссоединились с Виктором Михайловичем Ганчаренко, и всё идёт супер. Команда была рада его приходу, все замотивированы. Дай Бог, чтобы наш подъём не заканчивался», — цитирует Помазуна Sport24.

В нынешнем сезоне Помазун провёл в составе «Урала» 20 матчей, пропустив в них 31 гол и четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Илья Помазун Виктор Ганчаренко
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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