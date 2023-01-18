Кузяев рассказал, за что ему нравится «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев назвал сильные стороны московского «Спартака» - пожалуй, главного конкурента петербургского клуба в текущем сезоне в РПЛ.

«Сейчас мне очень нравится его нынешний стиль игры. И очень импонирует, что много молодых игроков выступают в команде. Команда правильно развивается в отличие от предыдущих лет», - цитирует Кузяева «Матч-ТВ».

Напомним, что под руководством молодого испанца Гильермо Абаскаля «красно-белые» идут в чемпионате России на втором месте, отставание от «Зенита» на первом серьёзное, однако две осечки питерцев и две победы «красно-белых» уже легко смогут уравнять шансы клубов из «двух столиц» на чемпионство.