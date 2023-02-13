Тихонов рассказал, за счёт чего «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о шансах «красно-белых» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул во второй части текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Тихонов допустил, что нынешний лидер российского чемпионата «Зенит» ещё будет терять очки, и тогда у «Спартака» появится возможность догнать «сине-бело-голубых». Эксперт отметил благоприятный для «красно-белых» календарь, а также мобильную полузащиту своей бывшей команды в лице Романа Зобнина, Руслана Литвинова и Данила Пруцева.

«Смотрим календарь — у «Спартака» 8 игр дома, выездных матчей не так много. Большая скамейка, делается 5-6 замен — и игра не меняется. Очень мобильная полузащита — такую тройку, как Пруцев — Литвинов — Зобнин ещё пойди поищи», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.