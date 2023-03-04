«Урал» забил два и больше гола в восьмом матче РПЛ кряду

Екатеринбургский «Урал» в сегодняшнем выездном матче против «Спартака» в Москве установил достижение, которое ранее покорялось лишь двум клубам РПЛ. Подопечные Виктора Ганчаренко оформили два и больше гола в восьмом матче чемпионата России подряд.

Как делится портал Opta, ранее такое удавалось «Зениту» и «Спартаку». «Спартак» забивал два и более гола в восьми матчах подряд в 2001 году. «Зенит» забивал два и более в 10 матчах подряд в 2012 году и в восьми матчах подряд в 2013 году.

Напомним, что поединок «Спартака» и «Урала» подходит к концу, на табло боевая ничья – 2:2. Притом, «красно-белым» по ходу матча приходилось два раза отыгрываться.