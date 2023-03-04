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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каманцев отреагировал на отменённый гол «Спартака» в ворота «Урала»

04 Марта 2023 • 16:26 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отменённый гол «Спартака» в концовке матча против «Урала».

«Такие ситуации случаются. Она не первая. К сожалению, такое произошло. Если ошибка будет признана моими коллегами, конечно, это повлияет на назначение. Давайте дождемся окончательного решения», — передает слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершилась ничейным результатом 2:2.

На данный момент «красно-белые» остались на второй строчке в РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» идет на десятом месте, в копилке «шмелей» 22 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Павел Каманцев
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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wertygaz
04 Марта 2023 в 16:36
Паша, понятно Вам не дадут работать честно, но что толку от признания ошибки. Ошибки не надо признавать, их надо смывать… и далее по тексту из известного фильма… а потерянных очков не вернешь, так вы в очередной раз сделаете липового чемпиона…
Djin Green
04 Марта 2023 в 16:36
Подумаешь ошибка )) А ошибка с локомотивам, это другое ))
8891SM
04 Марта 2023 в 16:30
подозрительно часто повторяются ошибки. и кажется они были запланированы!
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