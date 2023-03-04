Каманцев отреагировал на отменённый гол «Спартака» в ворота «Урала»

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал отменённый гол «Спартака» в концовке матча против «Урала».

«Такие ситуации случаются. Она не первая. К сожалению, такое произошло. Если ошибка будет признана моими коллегами, конечно, это повлияет на назначение. Давайте дождемся окончательного решения», — передает слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершилась ничейным результатом 2:2.

На данный момент «красно-белые» остались на второй строчке в РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» идет на десятом месте, в копилке «шмелей» 22 балла.