Радимов: «Страшновато за такой «Спартак», впечатляюще выглядит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов похвалил московский «Спартак» за отлично проведённый товарищеский турнир. Напомним, «красно-белые» буквально несколько минут назад стали победителями Winline – Зимнего Кубка РПЛ, уверенно обыграв «Сочи» - 2:0.

«Страшновато становится за такой «Спартак», клуб просто впечатляюще выглядит. И сегодняшний матч с «Сочи» показал, что команда в быстрых атаках сильна», - цитирует Радимова «Матч-ТВ».

Напомним, что «Спартак» отстаёт от «Зенита» в турнирной таблице РПЛ лишь на шесть очков, до конца чемпионата России осталось 13 туров.