Рианчо предположил, когда Россию вернут в еврокубки

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо предположил, когда российский футбол смогут вернуть в европейские турниры.

«Когда Россию вернут в еврокубки? Трудно сказать. Думаю, на данный момент это невозможно предсказать. Безусловно, международная обстановка больше всего повлияет на возможное возвращение российских команд», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что по слухам УЕФАне планирует возвращать российские клубы и сборные к участию в турнирах под своей эгидой на предстоящем заседании, которое запланировано на среду, 25 января.