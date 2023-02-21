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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин — про интригу в РПЛ: «Борьба будет только за топ-3, а первое место понятно, кому достанется»

21 Февраля 2023 • 13:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что после 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. До конца турнира командам осталось провести по 13 встреч.

Силкин считает, что во второй части сезона борьба будет вестись лишь между командами, претендующими на попадание в тройку призёров, так как будущий чемпион уже известен.

«Сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту»? Нет. Всё возможно, конечно, но «Спартак» тоже может терять очки. Всё будет ясно в первых трёх играх», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В настоящий момент в РПЛ продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта. Первая игра после возобновления сезона состоится 3 марта между «Факелом» и «Химками». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Силкин
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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