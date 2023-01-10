Мостовой заявил, что не считает отсутствие Промеса на сборе «Спартака» проблемой

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что Куинси Промес пропустит первый сбор московского «Спартака».

«Какая разница, будет он на сборах с командой или нет? Он в любом случае будет тренироваться в Москве», - цитирует Мостового «Чемпионат». Как добавил эксперт, лучший бомбардир РПЛ может в это время спокойно тренироваться с молодёжными командами «красно-белых» и, возможно, даже выполнять больший объём работы из-за появившейся дополнительной мотивации.

Ранее сообщалось, что Промес пропустит зимние сборы в ОАЭ. Причиной называются «проблемы со здоровьем».

Напомним, в текущем сезоне в РПЛ у Промеса 14 забитых мячей, вместе с форвардом «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым (Писарским) он является лучшим бомбардиром на текущем этапе чемпионата России.