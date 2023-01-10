Сегодня, 10 января, была опубликована информация о том, что нападающий Куинси Промес пропустит тренировочные сборы «Спартака». При этом причина возможного отсутствия футболиста не была названа.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 31-летний нидерландец не будет тренироваться с одноклубниками из-за медицинских причин.

В этом сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 16 поединков, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Куинси вместе с нападающим Владимиром Сычевым лидирует в бомбардирской гонке нынешнего розыгрыша чемпионата России.