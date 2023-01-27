Гогличидзе — о Ганчаренко: «Говорит всё в лицо, ничего не скрывает»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе поделился мнением о главном тренере екатеринбургской команды Викторе Ганчаренко.

Футболист назвал белорусского наставника честным, прямолинейным, но при этом нежёстким специалистом, который очень хорошо умеет мотивировать своих игроков.

«Объективный: говорит, что видит, в лицо, не пытается скрыть. И мне выговаривал. Это было честно, брутально и доходчиво», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Напомним, Ганчаренко возглавил «Урал» в августе прошлого года, сменив на этом посту Игоря Шалимова. После 17 туров РПЛ команда из Екатеринбурга расположилась на 10-м месте турнирной таблицы, набрав 21 очко.