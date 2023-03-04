Бушманов: Литвинов здорово сыграл с «Уралом»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил игру полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова в матче с «Уралом».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:2. 21-летний хавбек отметился двумя забитыми мячами. Добавим, Литвинов был признан лучшим игроком матча.

«Здорово сыграл. Не часто опорник забивает дубль. Тем более, когда Руслан забивал второй, он вообще играл центрального защитника, да и сам второй гол – отличный розыгрыш», — приводит слова Бушманова Metaratings.

В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.