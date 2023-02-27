«Урал» Ганчаренко не проигрывает 13 официальных матчей кряду

После домашней победы над «Ростовом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (2:1) «Урал» довёл свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей подряд. Только представьте, но уральцы не проигрывали уже почти полгода – последнее на данный момент поражение подопечные Виктора Ганчаренко потерпели 17 сентября 2022 года. В тот день «шмели» в рамках РПЛ проиграли в родных стенах «Ахмату» - 1:2.

Однако следующий матч станет для команды Ганчаренко настоящим испытанием на прочность – в рамках РПЛ 4 марта «Урал» отправится в гости к московскому «Спартаку» Гильермо Абаскаля. «Красно-белым», идущим на втором месте в чемпионской гонке РПЛ терять очки непростительно.