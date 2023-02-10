Вице-президент «Урала» рассказал о будущем Гаджимурадова

Вице-президент екатеринбургского «Урала» Игорь Ефремов высказался о будущем полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«На данный момент Рамазан Гаджимурадов находится на сборе в «Пари НН». Мы не возражаем, что он тренируется и готовится к сезону там», — заявил функционер клуба Премьер-лиги в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Ефремов рассказал, что в руководстве клуба находится только просьба нижегородцев об участии игрока в тренировках, поэтому вице-президент не может говорить о возможной аренде в какой-либо клуб.

В текущей кампании Гаджимурадов провёл 13 матчей в футболке «Урала», отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.